Matera: nuova organizzazione dedicata alla promozione del turismo e della sostenibilità

Matera, città simbolo di cultura e bellezza.

Qui, in ordine di tempo, nasce l’ultima Destination Management Organization promossa da Fenailp Turismo.

Con l’obiettivo di promuovere e coordinare lo sviluppo turistico del territorio, questa nuova realtà punta a consolidare l’attrattività della città e del suo patrimonio culturale, creando una rete strategica tra istituzioni, operatori turistici e realtà locali.

La DMO Matera avrà il compito di sviluppare strategie integrate per:

valorizzare l’offerta turistica,

migliorare la competitività della destinazione,

garantire una gestione sostenibile dei flussi turistici.

Attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, la DMO lavorerà per rafforzare l’identità turistica della città e posizionarla tra le mete di riferimento a livello nazionale e internazionale.

Il Consiglio Direttivo ha eletto all’unanimità come presidente l’avvocato Ida Immacolata Riccardo, mentre, l’avvocato Raffaello De Ruggieri, ex sindaco di Matera, sarà vice presidente.

Come annunciato dai fondatori si tratta di un passo fondamentale per valorizzare il territorio, supportare le imprese locali e promuovere un turismo sostenibile e di qualità, in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo e creare opportunità per la comunità locale.

Marco Sansiviero, Presidente Nazionale Fenailp Turismo dichiara:

“La costituzione di Destinazione Matera rappresenta un traguardo significativo per il nostro impegno nella valorizzazione dei territori e nella promozione di un turismo sostenibile.

Matera, con il suo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico, meritava una strategia di gestione integrata che ne esalti le potenzialità a livello nazionale e internazionale.

Questa nuova DMO, non solo creerà nuove opportunità economiche e occupazionali, ma fungerà da modello per altre destinazioni che desiderano affermarsi in maniera sostenibile e innovativa.

Siamo convinti che, attraverso una gestione coordinata e una visione strategica, Matera diventerà sempre più un punto di riferimento nel panorama turistico mondiale“.

La DMO Matera si concentrerà su diversi ambiti di intervento, tra cui:

la promozione territoriale,

l’innovazione digitale,

la formazione degli operatori del settore,

la creazione di nuovi itinerari esperienziali.

Il tutto con un approccio sostenibile, capace di coniugare la crescita economica con il rispetto dell’ambiente e della comunità locale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di rilancio turistico, che vede Matera impegnata nel consolidare il ruolo di destinazione culturale di primo piano.