Matera, nomina del nuovo commissario cittadino di Fratelli d’Italia per la città. Auguri di buon lavoro

Il Coordinatore provinciale per la provincia di Matera Michele Giordano, preso atto delle dimissioni di Annamaria Guerricchio da commissario del circolo cittadino di Matera per motivi personali ed impegni professionali specifici, considerata l’importante attività legata al circolo e la necessità per lo stesso di avere quanto prima una pronta guida operativa anche alla luce delle prossime sfide elettorali, in seguito a delle opportune e precise valutazioni, ha nominato come commissario di circolo per la città di Matera il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Morelli, così da rendere l’importante presidio cittadino immediatamente operativo grazie al già comprovato impegno del consigliere per il partito che rappresenta e per la città di Matera.

Michele Giordano Presidente provinciale di Fratelli d’Italia dichiara:

“Ringrazio Annamaria per il ruolo svolto finora per il circolo e la città, per l’onesta dichiarazione di responsabilità fatta rispetto alle sue attuali necessità e all’importanza del ruolo rivestito all’interno del partito che sono certo, come anche da lei dichiarato, continuerà a supportare anche se in modo diverso.

Ringrazio allo stesso modo Mario Morelli per aver accettato la mia indicazione e per aver dunque messo a disposizione della nostra amata città di Matera le sue competenze, la sua dedizione e la sua evidente esperienza.

A lui i miei sinceri auguri di buon lavoro”.