Matera, no alla droga per questi giovani della provincia! I dettagli

“È inutile negare che le droghe sono sempre più presenti nella nostra cultura attuale, su internet, nei video musicali, nei film o nei videogiochi.

I volontari hanno deciso di proseguire nella loro opera di sensibilizzazione e informazione contro ogni tipo di sostanza stupefacente anche a Ferrandina.

Un impegno soprattutto dedicato ai più giovani del territorio, tra cui il fenomeno è sempre più frequente.

L’attività dei volontari consiste principalmente di consegnare gli opuscoli del programma “La Verità sulla Droga”: si tratta di materiale informativo che tratta ogni principale sostanza stupefacente, che ne spiega gli effetti a breve e lungo termine e la loro natura.

Non mancano le testimonianze di persona che sono uscite dall’esperienza della tossicodipendenza.

I volontari distribuiscono gli opuscoli e ogni altro materiale informativo negli esercizi commerciali della città affinché possano arrivare ai clienti e quindi, nelle case di tutti i cittadini.

I volontari ricordano le parole in merito alla questione stupefacenti, dell’umanitario L. Ron Hubbard che sosteneva come “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”

Ispirati da questo principio l’O.d.V. Dico No alla droga Puglia, ha deciso di programmare anche una serie di incontri nelle scuole cittadine per l’ormai vicino inizio scolastico in modo da informare i ragazzi sulle reali conseguenze dell’uso di droghe.

Un’attività che ha portato molta soddisfazione, in quanto tutte le persone contattate hanno accolto con favore la loro opera di divulgazione”.

