Matera, nel decreto milleproroghe restauro urbanistico e ambientale dei Rioni Sassi: i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del Deputato Gianluca Rospi (MoVimento 5 Stelle):

“Il Cdm ha inserito nel decreto milleproroghe le mie richieste avanzate nella mozione presentata alla Camera il mese scorso a mia prima firma, relative alla proroga fino al 31-12-2020 del regime speciale inerenti i contratti di lavoro del personale del Comune che gestisce le opere relative al ruolo di Matera Capitale Europea della Cultura.

Nel milleproroghe è stata anche inserita l’estensione, per l’intero 2020, del regime speciale, dettato dalla legge 771/1986, al fine di consentire il completamento del restauro urbanistico e ambientale dei Rioni Sassi e prospiciente altopiano murgico di Matera.

Si tratta di proroghe fondamentali per dare continuità al buon lavoro svolto finora.

In questo modo, vengono poste le basi per raggiungere nuovi risultati importanti per il territorio e il Paese.

Spero che l’approvazione salvo intese del provvedimento non precluda modifiche nei prossimi giorni su queste vitali proroghe”.