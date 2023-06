Matera: nel cuore della città l’arrivo delle opere di questo artista toscano! Ecco l’evento

È convocata per domani (22 giugno), alle ore 9.30 in via Ridola 4, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Terra Mater | Earth and Heaven”.

La seconda parte di questa mostra, iniziata lo scorso settembre, vede l’arrivo di 5 opere dell’artista toscano Andrea Roggi nel cuore della città, per un’esposizione en plein air.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Parco della Creatività”, in collaborazione con “Galleria Opera d’arte e Arti” con “La Scultura di Andrea Roggi”, e patrocinato dall’Amministrazione comunale di Matera (ufficio Cultura), che sarà presente per i saluti con il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido.

La mostra si snoderà dal 23 giugno al 18 settembre, tra via Ridola, piazza Duomo, piazza Vittorio Veneto, di fronte al convento di Sant’Agostino, in San Pietro Barisano e presso il rione Pianelle.a

