Matera: musica al museo per i ragazzi di questa scuola! I dettagli

Sabato di musica, per i ragazzi della Pascoli.

Ieri pomeriggio le classi 3 G (indirizzo musicale) e 3 B, hanno seguito “Il grande cinema in concerto “, accompagnate dalle docenti Arianna Di Trani e Angela Perrone.

Un nuovo appuntamento musicale dedicato alle più celebri colonne sonore dei maggiori compositori del settore, da Zimmer a Bernstein, da Williams fino al “gigante, Ennio Morricone.

Il salone del Museo Ridola ha accolto l’orchestra ed il giovane pubblico della Pascoli, particolarmente attento ad ascoltare e riconoscere i brani del proprio background sonoro/musicale.

Musica e cinema, binomio funzionale che accompagnerà gli studenti nel corso di tutto l’anno, hanno creato un’ atmosfera ricca di emozioni ed interrogativi, base da cui partire per poter sviluppare, in classe, riflessioni e considerazioni personali e generali sui messaggi artistici e musicali che giungono fino al pubblico attraverso queste forme d’arte, per sviluppare una coscienza critica e per educare all’ascolto.

Particolarmente emozionante è stato l’incontro con gli strumentisti dell’Orchestra della Magna Grecia, a conclusione del concerto.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)