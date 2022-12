Brutto incidente nella serata di ieri a Matera.

Per cause ancora da chiarire, in via La Martella (all’altezza dell’incrocio con via Convers) un’auto si è scontrata frontalmente con uno scooter su cui viaggiavano due persone.

I due ragazzi a bordo della moto pare abbiano riportato ferite.

Sul posto immediato l’intervento delle Forze dell’ordine e del 118 per prestare i primi soccorsi.

I due feriti sembra che siano stati trasferiti in ospedale.a

