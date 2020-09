Matera: Morea per Irsina, Marrese per Montalbano Jonico e Cosma per Tursi. Ecco tutti i sindaci eletti in provincia

8 i comuni al voto in provincia di Matera che, domenica 20 e lunedì 21 settembre, hanno visto cittadini votare non solo per il referendum costituzionale, ma anche per eleggere il nuovo sindaco.

Questa la lista dei Comuni e i relativi sindaci:

– Accettura:

Per Accettura- candidato sindaco Alfonso Vespe eletto con 1.023 voti;

Accettura Viva -candidato sindaco Francesco Siggillino 34 voti.

– Craco:

Craco per Noi -candidato sindaco Vincenzo Lacopeta eletto con 286 voti.

Nuovamente Craco- candidato sindaco Domenico Montemurro 158 voti.

Per Craco -candidato sindaco Maria Stella Montemurro 16 voti.

– Grottole:

Legati a Grottole- candidato sindaco Antonia Grilli

Il Bene comune -candidato sindaco Angelo Di Vito eletto con 617 voti.

Movimentiamo Grottole -candidato sindaco Filippo Carretta.

– Irsina:

Un’altra Irsina -candidato sindaco (uscente) Nicola Massimo Morea eletto con 1.491.

Bella Irsina- candidato sindaco Domenico Smaldone 691 voti.

Irsina Futura -candidato sindaco Anna Maria Amenta 685 voti.

– Montalbano Jonico:

Elettori 6.105- Votanti 4.433.

La città che vogliamo candidato sindaco- Leonardo Rocco Tauro 439 voti.

Montalbano nel futuro- candidato sindaco (uscente) Piero Marrese eletto con 3.873 voti.

– Salandra:

Insieme viviamo Salandra -candidato sindaco Giuseppe Soranno eletto con 1.052 voti.

Salandra nel cuore candidato- sindaco Antonio Castellano 844 voti.

– San Giorgio Lucano:

Voi e noi insieme per tutti -candidato sindaco Patrizia Morano

Martino Ferdinando per San Giorgio Lucano- candidato sindaco Martino Ferdinando

Comunità Unita candidato sindaco Giuseppe- Antonio Domenico Esposito eletto con 587 voti.

– Tursi:

Tursi in prima persona -candidato sindaco uscente Salvatore Cosma attualmente al 43,57% con 1.055 voti.

Insieme -candidato sindaco Antonio Giovanni Alfredo Guida.

Muoviamo Tursi – candidato sindaco Giuseppe Cristiano.

