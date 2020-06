Matera, messaggio intimidatorio al giornalista Quarto: “un episodio vile, indicatore di un clima di pesante degrado culturale”

Nuovo atto di intimidazione nei confronti di un giornalista.

Accade a Matera.

L’Ordine regionale dei giornalisti e l’Associazione della Stampa di Basilicata esprimono solidarietà a Piero Quarto, redattore del Quotidiano del Sud, che ha trovato, sul parabrezza della propria auto, un messaggio minatorio.

Hanno affermato il presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti, Mimmo Sammartino, e il presidente dell’Assostampa di Basilicata, Angelo Oliveto:

“Un episodio vile, indicatore di un clima di pesante degrado culturale e civile che attraversa il Paese e anche la nostra regione.

Degrado che trova terreno fertile in una situazione di straordinaria difficoltà vissuta dall’informazione lucana, come dimostrano la fragilità delle testate giornalistiche locali, il fallimento della Gazzetta del Mezzogiorno, la chiusura della pagina materana del Corriere del Mezzogiorno, la crisi dell’Agenzia Ansa e la precarietà diffusa che lede la dignità del lavoro e il valore del giornalismo come spazio della pluralità delle voci e misuratore di democrazia”.



Hanno concluso Sammartino e Oliveto:

“Un clima preoccupante che dovrebbe suggerire, con le parole e con i fatti, il massimo sforzo di unità e di responsabilità da parte di tutti: istituzioni, società civile e quanti – operatori del mondo dell’informazione – sono impegnati a garantire quotidianamente il diritto di ogni cittadino a essere informato”.

Al giornalista materano Piero Quarto la piena solidarietà per quanto accaduto anche dalla nostra Redazione.a

