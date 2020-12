Il Natale è ormai alle porte ed il modo migliore per prepararsi interiormente alla nascita di Gesù è sicuramente quello di partecipare alla Liturgia religiosa.

Non a caso stamane, nella chiesa di Maria SS. Annunziata di Piccianello, don Giuseppe Tarasco ha celebrato la messa in preparazione del Santo Natale per il personale della Questura di Matera.

Ecco alcune foto.

