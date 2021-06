Matera, Madonna della Bruna: a Lei dedicato un libro dall’arcivescovo Caiazzo! I dettagli

Come è noto, anche quest’anno, il 2 Luglio, non si terrà il trasferimento in processione della Madonna della Bruna sul carro dalla cattedrale a Piccianello ma solamente il trasferimento in mattinata della sacra effigie a Piccianello con relativo ritorno a Piazza Duomo in serata dopo la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Maria SS dell’Annunziata.

Premesso tanto, nella Novena di stasera Domenica 27 Giugno, spostata nella chiesa a Piccianello a causa delle restrizioni organizzative per il G20, dopo la celebrazione della Santa Messa, alle ore 20:00 si terrà la presentazione del libro curato dall’arcivescovo di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo “Nel tempo della pandemia in cammino con la Madonna della Bruna per le strade di questa umanità”.

Il volume si cala nella vita degli uomini in questi tempi difficili di pandemia che ha sconvolto tutta l’umanità, che coinvolge tutti negli affetti, nei sentimenti e nelle relazioni sociali, che ha reso ulteriormente fragile una parte di questa società compresa la nostra comunità diocesana.

Nel libro c’é la paternità del Pastore che prima di essere vescovo é col cuore padre di tutti i membri della comunità diocesana.

Siete tutti invitati.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)