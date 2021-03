Matera, lutto in provincia per l’amato Cenzino: aspettava il vaccino, ma il Coronavirus è arrivato prima

Lutto a Scanzano Jonico (MT).

La sezione locale del Partito Democratico comunica:

“La scomparsa di Vincenzo Calabrese (Cenzino) ci rattrista moltissimo e ci lascia tutti senza parole.

Proviamo un immenso dolore, perché Vincenzo, oltre ad essere stato un ottimo uomo, è stato anche un appassionato sindacalista e uomo politico determinato e passionale che credeva fortemente nelle sue idee.

Una persona con cui ci siamo scontrati spesso, ma questo non ha mai cancellato la grande stima che nutrivamo per chi, come lui, combatteva con forza per le sue convinzioni.

Esprimiamo il nostro personale cordoglio ai sui cari.

Ciao Cenzino”.

Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera e Sindaco di Montalbano Jonico (MT), dichiara:

“Nel ricordare l’amico Vincenzo Calabrese che purtroppo a causa del Covid-19 è tragicamente e tristemente scomparso, è indispensabile allo stato attuale un’accelerazione nelle operazioni vaccinali soprattutto dei soggetti a rischio, con diverse patologie, e immunodepressi.

Vincenzo sempre attento alle categorie più fragili, tanti progetti e idee messe in campo per stare a fianco degli ultimi.

La sua morte ci dà modo di riflettere sulle persone fragili che frequentano periodicamente le strutture sanitarie per sottoporsi a terapie e controlli, pertanto, per ovvie ragioni, credo sia opportuno tutelare queste fasce di popolazione e programmare in tempi rapidissimi le vaccinazioni per evitare di dover ricordare altri amici come Vincenzo”.

Cenzino, infatti, era in attesa di vaccinarsi ormai da tempo, essendo un soggetto con disabilità.

Purtroppo è arrvato prima il Coronavirus.

Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)