Matera: l’Università della terza età compie vent’anni! Ecco l’iniziativa in programma

Si comunica che domenica 19 marzo 2023, nella sala dell’Hotel San Domenico al Piano, in via Roma, 15, dalle ore 9.00, si svolgeranno i festeggiamenti per il ventennale della sede materana dell’UNITRE.

Il 19 marzo del 2003 fu, infatti, istituita la sezione locale di Matera, fortemente voluta dal preside Franco De Fina, alla presenza dell‘allora presidente nazionale Irma Maria Re.

Venti anni di volontariato, di apprendimento, di promozione culturale e sociale per le persone di tutte le età.

La celebrazione sarà, oltre che occasione di incontro con i rappresentanti delle sedi lucane di UNITRE Basilicata, un momento di riflessione sul valore del volontariato e dell’educazione lungo tutto il corso della vita.

Questo sarà infatti il tema della relazione dell’Arcivescovo di Matera, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo.

Seguiranno: un omaggio musicale gentilmente offerto dall’Associazione Ars Nova di Matera e un momento conviviale.

Dopo il buffet, i partecipanti, a scelta, potranno seguire uno dei due itinerari proposti dai docenti Eustachio Tralli e Cataldo Di Pede per una breve visita al centro storico della città.

Sarà consegnato agli ospiti l’opuscolo che l’UNITRE di Matera, e in particolare i componenti il Consiglio Direttivo, ha voluto pubblicare per l’occasione a testimonianza dei primi venti anni di storia dell’Associazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.

