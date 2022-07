Matera, “Lotteria Maria SS. della Bruna”: questi biglietti non potranno partecipare all’estrazione! Ecco come ricevere il rimborso

L’Associazione Maria SS. della Bruna, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, nel ricordare alla cittadinanza che l’estrazione dei tagliandi vincitori della 10° Lotteria “Maria SS. della Bruna” avverrà Venerdì 8 Luglio 2022, ore 20.30, in Piazza San Francesco d’Assisi, comunica:

“È stato smarrito il blocchetto dei biglietti dal n. 01 al n. 50 della serie HF che, di conseguenza, non potrà far parte delle serie dei biglietti che verranno estratti nel corso della serata, per l’assegnazione dei relativi premi.

Pertanto, si invitano tutti gli eventuali possessori dei biglietti della serie HF a voler restituire i biglietti acquistati, precisando che al momento della restituzione sarà rimborsato il prezzo di vendita di € 5.00 per ciascun biglietto restituito.

La restituzione dei predetti biglietti dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 8 Luglio 2022 ore 12.00 presso la sede dell’Associazione Maria SS. della Bruna – via Alessandro Volta n.24 – Matera – contattando i seguenti numeri telefonici:

329/5890319;

333/3445300.

Ci scusiamo per l’accaduto e confidiamo nella collaborazione della cittadinanza”.

