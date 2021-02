Matera: libri e documenti portati fuori dalla Biblioteca! Ecco cosa sta accadendo

Riparte la riorganizzazione della Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani” di Matera.

In vista dell’avvio dell’importante intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’edificio, d’intesa con il Dirigente e Responsabile dott.ssa Antonella Nota si sta procedendo ad una ottimizzazione degli spazi e delle strutture disponibili all’interno della sede.

Afferma il Presidente Marrese:

“Abbiamo avviato un processo volto al rilancio della Biblioteca provinciale, che sarà articolato in lavori di messa in sicurezza e in una riorganizzazione del ricco patrimonio librario.

In quest’ottica, si sta procedendo ad una revisione del materiale superfluo ivi contenuto e, in perfetto raccordo con il responsabile della biblioteca stessa, si sta provvedendo in primo luogo a scartare masse documentarie accumulate negli ultimi cinquant’anni che hanno esaurito la loro validità giuridico-amministrativa e non più considerate di rilevanza storica tale da renderne opportuna la conservazione illimitata.

Inoltre, in questa fase è in atto l’accantonamento temporaneo in depositi esterni alla biblioteca di copie, opuscoli, riviste e materiale già presenti in più copie nonostante le ricorrenti donazioni e omaggi ad altre biblioteche, e quindi non più rispondenti alle esigenze dell’Ente.

Sarà cura dell’amministrazione provinciale decidere la collocazione definitiva del materiale in questione.

La Biblioteca Provinciale rappresenta un punto di riferimento per la città di Matera e per tutto il territorio della Provincia dal punto di vista culturale e storico, e l’amministrazione provinciale in tal senso sta lavorando affinchè sia sempre più parte attiva di un percorso di crescita e coinvolgimento per tutta la comunità”.

