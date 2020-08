Matera: le guardie mediche finiscono sulla pagina de “Le Iene”! Purtroppo il video del nonnino di ieri

“Sono solo, come devo fare, ho 90 anni e vado in giro per le medicine”.

Il video diffuso nella giornata di ieri, del quale vi abbiamo parlato e in cui si vede un nonnino di Matera in lacrime alla Guardia Medica dopo aver comunicato l’impossibilità di procurarsi i farmaci in quanto il suo dottore si trovava fuori città, stà facendo il giro del web.

La vicenda è arrivata anche sulla pagina de “Le Iene”, nota trasmissione in onda su Italia 1 e seguita da poco meno di 6 milioni di persone, descrive così la situazione:

“Nel video pubblicato su Facebook e diventato virale in queste ore, si vede un anziano rivolgersi alla guardia medica per chiedere delle medicine.

L’uomo sembra disperato, e si mette anche a piangere:

“Il mio medico non c’è, sono solo, ho novant’anni”.

Le dottoresse gli rispondono in modo sgarbato, e l’uomo che filma la scena interviene in aiuto dell’anziano. Sembra, dalle immagini, che comunque il nonnino sia stato assistito e abbia ricevuto le medicine di cui aveva bisogno.

Poche ore fa, l’assessore regionale alla Salute della Basilicata Luigi Rocco Leone è intervenuto sui social:

“In merito allo spiacevole episodio successo alla guardia medica di Villalongo a Matera dove un nonnino viene maltrattato da due medici che hanno probabilmente dimenticato la mission di tale professione, mi impegnerò affinché questi soggetti abbiano la punizione più severa possibile”.

