Matera, lavoro: al via la selezione di queste figure!

Il Comune di Matera comunica:

“In data odierna sul portale del nostro Comune – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, è stato pubblicato: ‘Avviso pubblico di selezione di rilevatori incaricati a rotazione nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni per il quinquennio 2022-2026 – riapertura dei termini‘ con il relativo modulo di domanda ‘Allegato A’.

E’ doveroso precisare che il bando è finalizzato alla formazione di una graduatoria aperta per la selezione di aspiranti rilevatori che saranno incaricati a rotazione in numero di 20 unità per ciascuna delle tornate censuarie e fino al completamento delle operazioni del quinquennio 2022-2026, relative al ‘Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni‘, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dall’ISTAT”.

