Matera: Laura e Alessandro tra i 16 piccoli solisti dello Zecchino d’Oro! Complimenti

16 i piccoli solisti, provenienti da 8 diverse regioni d’Italia, con 14 canzoni saranno in gara al 63ᵃ edizione dello Zecchino d’Oro, che andrà in onda a Dicembre su Rai 1, con la direzione artistica di Carlo Conti.

Tra loro, anche i piccoli lucani Alessandro e Laura, provenienti rispettivamente da Montescaglioso (MT) e Matera.

Ecco i loro brani:

“Il serpente balbuziente”, di Flavio Careddu e Alessandro Visintainer, cantata da Alessandro Pompeo, 6 anni;

“Salutare è salutare”, di Carmine Spera e Antonio Buldini, cantata da Laura Calbi, 7 anni.

Come si legge in un comunicato ufficiale:

“I solisti e Zecchino d’Oro Casting Tour 2020.

Con i piccoli solisti della 63ª edizione sale a 1050 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione dello Zecchino d’Oro nel 1959 ad oggi.

È stato possibile trovare i nuovi piccoli cantanti grazie allo “Zecchino d’Oro Casting Tour”, che, a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, si è svolto quest’anno con una nuova modalità: online in due fasi distinte, attraverso una video-esibizione registrata direttamente a casa. Il Casting Tour ha avuto la media partnership di Rai Radio Kids ed è stato realizzato con il supporto di Wobinda Produzioni e di Monnalisa, che vestirà i solisti e il Coro allo Zecchino d’Oro.

I 16 solisti, insieme a tutti i bambini del Coro dell’Antoniano, saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano e in particolare del progetto “Operazione Pane”, volto a sostenere 15 mense francescane in tutta Italia e in Siria e a garantire un pasto caldo e un futuro più sereno a migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà estrema.

Il pasto caldo rappresenta il primo passo di un cammino che, partendo dall’ascolto, dal confronto e dal dialogo, porta alla rinascita personale e sociale per le persone e famiglie in difficoltà”.

