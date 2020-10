Matera: latitante della provincia localizzato a Bucarest! L’intervento della Polizia

Nella giornata odierna la Polizia di Stato ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di L.N. di anni 42, originario di Montescaglioso (MT), colpito da MAE (Mandato di arresto Europeo) emesso dal Gip Distrettuale del Tribunale di Potenza, in quanto ritenuto responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

Trasferitosi in Romania, L.N. era latitante dal 2017, tuttavia, gli investigatori della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile di Potenza, unitamente a quelli della Squadra Mobile di Matera, intraprendevano serrate indagini, condotte dalla DDA (direzione distrettuale antimafia) della Procura della Repubblica di Potenza, per l’individuazione e la sua successiva cattura.

Infatti, con il supporto del Servizio Centrale Operativo e la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, si è localizzato l’uomo, resosi latitante a Bucarest (Romania), ed è stato condotto in Italia con un volo di linea atterrato nel primo pomeriggio presso lo scalo aereo di Milano Malpensa.

Ad attenderlo ha trovato i poliziotti della Squadra Mobile di Potenza che dopo avergli notificato il provvedimento dell’A.G., lo hanno condotto presso il carcere di Voghera.

Inoltre, dovrà scontare ancora un’altra condanna per delitti concernenti il traffico e lo spaccio di stupefacenti a 6 anni e mesi di reclusione.a

