Matera: l’Associazione Maria SS. della Bruna premia i bimbi di queste scuole! Ecco i dettagli

L’Associazione Maria SS. della Bruna comunica che il giorno 29 Maggio 2023, alle ore 16.00 presso la sala convegni della Casa per ferie Sant’Anna, in via Lanera 14, avrà luogo l’evento di premiazione del concorso “Poeti e artisti in festa”.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna in concerto con alcuni circoli scolastici di Matera, è giunta quest’anno alla sua ottava edizione.

Il concorso ha l’obiettivo di alimentare il senso di appartenenza al proprio territorio, di far conoscere e tramandare il patrimonio storico-religioso di Matera e di favorire, nei bambini, l’espressione poetica ed artistica.

Quest’anno, il concorso ha visto la partecipazione di alcune classi di tre Istituti Comprensivi per un totale di circa 150 bambini.

Non mancherà, all’apertura della cerimonia di premiazione, il saluto del Vescovo della Diocesi di Matera-Irsina e Tricarico, S.E. Mons Caiazzo.

Seguiranno, poi, la presentazione di tutti gli elaborati realizzati e la consegna di un riconoscimento ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti e agli alunni che hanno partecipato al concorso.

A tutti i partecipanti, l’Associazione porge i suoi più affettuosi e calorosi auguri.

