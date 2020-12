Matera, la solidarietà non si ferma: ben 1500 pacchi di pasta donati alle mense Caritas della città! Ecco chi riceverà la prossima donazione

Continuano le iniziative di solidarietà del CMB Matera che nella giornata di ieri, Mercoledì 30 Dicembre 2020, insieme al Sindaco della città di Matera Domenico Bennardi con l’Assessore alle attività produttive Giuseppe Digilio e all’assessore allo sport e politiche sociali Giuseppe Sarli, ha consegnato circa 1500 pacchi di pasta presso due mense Caritas nella città di Matera.

L’iniziativa, resa possibile grazie al nobile gesto degli sponsor, ha coinvolto la mensa di Don Angelo Tataranni e la mensa di don Giovanni Mele.

Nel corso della mattinata abbiamo illustrato le iniziative natalizie messe in campo dal CMB alla direttrice della mensa Caritas Maria Rosaria Di Muro: dopo l’albero di Natale in piazza San Francesco, simbolo di speranza, la prossima iniziativa in programma consisterà nella donazione di 10.000 mascherine, rispettivamente 5.000 alle mense Caritas e 5.000 alle scuole materane da consegnare il giorno della riapertura.

CMB tra sport e sociale, la macchina della solidarietà non si ferma mai ed è sempre il prima linea.

Ecco alcune foto della giornata di ieri.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)