Matera: la Sacra immagine di Maria SS. della Bruna pronta per la Peregrinatio! I dettagli

Il Comitato esecutivo dell’Associazione Maria Santissima della Bruna di Matera fa sapere:

“Dopo due lunghi anni di attesa, pronti a ritrovarci per illustrare il programma dei Festeggiamenti in onore della nostra Santa Patrona.

Tante, anche quest’anno, le iniziative: si comincia proprio Lunedì 20 con la Peregrinatio della Sacra immagine di Maria SS. della Bruna, dalla Basilica Cattedrale alla Chiesa di San Giacomo.

La Conferenza Stampa, con la presenza del Presidente dell’Associazione Bruno Caiella e del Delegato Arcivescovile Don Francesco Di Marzio, avrà luogo Lunedì 20 Giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sala Mandela del Comune di Matera e potrà essere seguita in diretta via streaming sul nostro canale social”.

Qui le tappe principali:

Percorso di andata, verso la Parrocchia di San Giacomo (20 giugno, dopo la Santa Messa in occasione delle solennità di Dan Giovanni da Matera, protettore dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina):

-in auto: Piazza Duomo, Piazza Sedile, Via San F. D’Assisi, Via Rocco Scotellaro, Via Lucana, Via XX Settembre, Via Tommaso Stigliani, Via Annunziatella, Via Nazionale, Via don Luigi Sturzo;

– a piedi: dopo l’accoglienza nella piazzetta di Via don Luigi Sturzo, seguirà la processione fino alla parrocchia di San Giacomo, passando per Via Trabaci e Via Benedetto Croce.

Percorso di ritorno nella Basilicata Cattedrale (22 giugno, dopo la Santa Messa):

-a piedi: dalla parrocchia di San Giacomo fino in Via Antonio Meucci, passando per Via Trabaci e Via Gesualdo da Venosa.

-in auto: Via don Luigi Sturzo, Via Dante, Via Manzoni, Via Nazionale, Via Annunziatella, Via XX Settembre, Via Lucana, Via Rocco Scotellaro, Via del Corso, Via delle Beccherie, Via Duomo, Piazza Duomo.

I dettagli.

