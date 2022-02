Matera: la protesta degli autotrasportatori approda in Prefettura! I dettagli

Solidarietà e vicinanza agli autotrasportatori del Metapontino, ma anche un appello alle istituzioni competenti affinché trovino soluzioni adeguate ai problemi lamentati dal settore per evitare che esso imploda e determini un effetto domino sull’intera economia.

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha fatto visita ieri, insieme al sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, e al consigliere provinciale di Bernalda-Metaponto, Nunzio Gallotta, agli autotrasportatori del Metapontino che in queste ore stanno inscenando a Metaponto un sit-in di protesta contro il caro-carburante e i costi, ormai divenuti esorbitanti, connessi alla loro attività.

Marrese ha dichiarato:

“Ho spiegato loro che, per quanto di competenza della Provincia di Matera e dell’Upi, non lasceremo nulla di intentato per perorare la causa di chi, tutti i giorni, percorre tantissimi chilometri in tutta Europa, e non solo, per trasportare generi alimentari o materie prime utili per la vita di tutti noi.

Penso ai pregiatissimi prodotti ortofrutticoli della nostra provincia, ma non solo.

È assolutamente necessario che, oltre alle decisioni già assunte dall’esecutivo guidato dal Premier, Mario Draghi, ve ne siano altre, più mirate, per calmierare la crescita esponenziale dei prezzi che gli autotrasportatori sono costretti a pagare.

Per questo intendo rivolgere un appello accorato al Governo, affinché al più presto trovi una soluzione concreta a queste problematiche ed eviti che il settore vada al collasso, con il rischio di un effetto domino sull’economia Lucana, ma non solo.

Il mio pensiero va a queste persone che, per lavoro, sono spesso costrette a vivere lontane dalle proprie famiglie, dai propri affetti, e ai componenti delle stesse famiglie che già devono scontare l’assenza spesso prolungata dei propri congiunti e, adesso, anche la sofferenza determinata dall’impennata dei prezzi.

L’auspicio è che si proceda presto alla determinazione di misure idonee, ma anche che la protesta non porti a decisioni eccessive: in tal senso, di sicuro sarò al fianco dei lavoratori e mi farò portatore di un percorso di raccordo con le istituzioni nazionali.

A tal proposito posso anticipare che questa mattina alle 12:00 sarò onorato di accompagnare una delegazione degli autotrasportatori del Metapontino in Prefettura, a Matera“.

