Matera: la Polizia incontra questi studenti per approfondire i temi legati al consumo di Cannabis. Ecco i dettagli

Due operatori qualificati della Polizia di Stato hanno partecipato questa mattina in videoconferenza a un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, organizzato nell’ambito dell’Assemblea d’Istituto sul tema “Aspetti scientifici, sociologico-giuridici e psico-sociali della Cannabis, per non cadere nelle insidie del Web e della false informazioni“.

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Michele Giampetruzzi e l’Ispettore della Polizia di Stato Vito Patrissi, in servizio alla Squadra Mobile di Matera hanno trattato gli aspetti giuridici legati al traffico, allo spaccio e all’uso della Cannabis.

Nel nostro Paese esistono delle precise norme in merito che i cittadini sono tenuti a rispettare e che la Polizia di Stato ha il compito di far rispettare, contrastando le attività illecite e quanti commettono reato.

Altri aspetti del tema sono stati trattati dalla Responsabile del Servizio Dipendenze Patologiche dell’ASM di Matera Lucia D’Ambrosio.

Per consentire la ampia più partecipazione degli studenti dell’istituto, il collegamento sarà replicato anche domani 27 novembre.

Il tema ha suscitato notevole interesse da parte dei ragazzi e delle ragazze, che hanno rivolto numerose domande di approfondimento ai relatori, chiedendo e auspicando altri incontri del genere in avvenire.

L’incontro si inserisce nell’ambito delle numerose iniziative di collaborazione della Polizia di Stato con il mondo della scuola per contribuire all’importante compito di formare i giovani cittadini, mettendo a disposizione le conoscenze e le competenze appannaggio di questa Istituzione, affinché sviluppino comportamenti responsabili e rispettosi delle regole che sono alla base del vivere della società civile.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)