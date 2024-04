Matera: la Polizia con i giovani per un uso consapevole di internet. Ecco l’iniziativa

Mercoledì 17 aprile 2024, a Matera, nell’ambito dell’XI edizione della campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”, rivolta a studenti ed insegnati delle scuole secondarie di primo e secondo grado, realizzata dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il sostegno della Società Google, farà tappa il truck della Polizia di Stato, che sosterà in via Don Minzoni, dalle 9.00 alle 13.00.

Le singole tematiche saranno affrontate da personale qualificato della Polizia di Stato, nell’aula didattica del truck, allestita con tecnologie di ultima generazione.