Matera: la Dottoressa Raggio promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato. Auguri di buon lavoro

La dr.ssa Elena Raggio, Vice Questore della Polizia di Stato, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Matera, è stata promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato..

Nella sua carriera, il Vice Questore Elena Raggio ha maturato una lunga esperienza nel campo della polizia giudiziaria, prestando servizio in diversi Uffici di P.S. A lei vanno le congratulazioni da parte del Questore, dei funzionari e del personale tutto della Questura di Matera.

Laureata in Giurisprudenza nel 1995, presso l’Università degli Studi di Bari, la dr.ssa Raggio ha acquisito l’abilitazione all’esercizio della professione forense dal 1996 al 2000.

È entrata in Polizia il 21 marzo 2000, con il primo incarico nel gennaio 2001 come Dirigente dell’Ufficio Immigrazione nella Questura di Vibo Valentia. Trasferita a Lecce nel 2002, è stata Vice Dirigente dell’Ufficio Immigrazione;

dal 2003 al 2005 è stata Vice Dirigente alla Divisione Polizia Anticrimine; nel 2006 Vice Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Sempre presso la Questura di Lecce, nel 2007 è diventata Vice Dirigente della Divisione Gabinetto fino ad aprile del 2010; da maggio 2010 a febbraio 2018 Funzionario Addetto e poi Vice Dirigente della Squadra Mobile; da febbraio 2018 a maggio 2020 Vice Dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale; da maggio 2020 a febbraio 2021 è stata Dirigente dell’Ufficio del Personale, per poi assumere la direzione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino al trasferimento alla Questura di Matera il 3 aprile 2024.

È esperta delle problematiche in tema di violenza domestica e di genere e di modalità operative in tema di prevenzione in favore delle vittime.