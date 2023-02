Matera: la cantante Valentina, pronta al Festival di Sanremo al fianco del grande Massimo Ranieri! Complimenti

Matera sempre più orgogliosa dei suoi figli in carriera in Italia e non solo.

Questa volta siamo a Sanremo, la più importante kermesse musicale che ogni anno tiene incollata alla tv tantissimi spettatori.

A salire sul prestigioso palco dell’Ariston sarà la materana Valentina Pinto, cantante e violinista conosciuta con il nome d’arte di Midorii.

Nella serata di giovedì 9 febbraio calcherà il palcoscenico con il grande Massimo Ranieri.

Valentina già stata lo scorso anno ha partecipato a Sanremo, grazie al contest “Le Strade della Musica” di Rai Isoradio, che l’ha vista protagonista in diretta sulla radio nazionale presso “Casa Siae”, dove ha presentato il Suo inedito “Girotondo” , selezionato tra i brani vincitori.

La collaborazione con Massimo Ranieri è iniziata nel novembre 2022 e continuerà per tutto il tour “Tutti i sogni ancora in volo”, calcando i palchi dei teatri più belli d’Italia come cantante e violinista di uno dei colossi della musica italiana.

Dice Valentina:

“ Essere sul palco dell’Ariston è una gioia immensa, il sogno di ogni artista e un’emozione che fa perdere il fiato”.

In bocca al lupo.

a

