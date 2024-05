Matera: la basilica cattedrale pronta ad accogliere una “preghiera in musica” in onore della Madonna della Bruna. L’evento

Il 31 maggio, in occasione della festa liturgica della Visitazione di Maria a Elisabetta (Lc, 1, 39-45), nella basilica cattedrale di Matera, alle ore 20:00 (dopo la celebrazione della Messa) si terrà 𝐌𝐚𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐦𝐞𝐚, concerto per coro e organo.

Strutturato come una 𝒑𝒓𝒆𝒈𝒉𝒊𝒆𝒓𝒂 𝒊𝒏 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂, l’evento prevederà l’esecuzione non soltanto di brani per solo coro o per coro e organo, ma anche “Ave Maria” di compositori diversi e la lettura di alcuni versi di poeti italiani dedicati a Maria Vergine.

Il progetto, concepito per onorare la Madonna della Visitazione che, a Matera, è la Madonna della Bruna, è stato curato dall’Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con 𝗟𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗛𝗼𝘀𝘁 e con l’Associazione Corale CANTORI MATERANI, diretti dal M° Alessandra Barbaro e con l’organista Michele Lisanti.

Di seguito la locandina con i dettagli.