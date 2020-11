Matera: investita una persona poco fa!

Paura questa sera a Matera.

Alle ore 19:00 circa una persona (dalle prime notizie pare un anziano) è stata investita in Viale Europa, nei pressi del famoso incrocio “del Pino”.

Da chiarire le cause dell’incidente.

Grande spavento per il guidatore coinvolto (dentro una Fiat 600) e per chi, in zona, si è purtroppo trovato ad assistere alla scena.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale.

Seguiranno aggiornamenti.

