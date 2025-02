Matera, innovazione e nuove tecnologie: un nuovo incontro per discutere delle offerte del digitale per la città. I dettagli

In un’epoca in cui le città non possono più limitarsi a essere semplicemente “smart”, ma devono evolversi per affrontare le sfide del futuro, il digitale rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita, attrarre investimenti e creare nuove prospettive per i giovani.

Matera si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie: “Matera. Innovazione e nuove tecnologie” utile ad approfondire il ruolo delle tecnologie digitali nello sviluppo urbano e nella crescita economica della città.

L’incontro del 15 Febbraio alle ore 18:00, presso la sede dell’associazione Progetto Comune Matera, vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che discuteranno delle possibilità offerte dal digitale e dallo scenario di una città, Matera, che coniuga innovazioni e nuove tecnologie con la sua storia e il suo patrimonio, ance in relazione alle opportunità offerte dalla ZES Cultura.

Si parlerà di infrastrutture tecnologiche, di digitalizzazione dei servizi e delle opportunità che l’innovazione può generare per le imprese locali e per i giovani professionisti.

Introdurrà Raffaele Vitulli, Presidente Basilicata Creativa e referente EDIH Herotage Smart Lab, interverranno poi:

Luigi Martulli, Presidente Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative Scarl;

Vito Gaudiano, Vice Presidente Cluster Aerospazio Basilicata;

Laura Tosto, Vice Presidente all’ICT Confindustria Basilicata;

Santino Lomurno, Presidente sezione “Unimatica” Confapi Matera;

Francesco D’Alema, Vice Presidente al Credito e Fisco Confindustria Basilicata;

I promotori dell’evento spiegano:

“Fino a pochi anni fa si parlava di “città smart”, concetto che oggi non è più sufficiente.

Per essere davvero competitive, le città devono diventare sostenibili, inclusive e capaci di adattarsi ai cambiamenti globali.

Le tecnologie digitali svolgono un ruolo chiave in questo processo, permettendo di monitorare i consumi, gestire in modo più efficiente trasporti e rifiuti, migliorare la sicurezza e potenziare i servizi ai cittadini.

Tuttavia, introdurre nuovi software e sistemi tecnologici non basta: è necessario costruire modelli strategici di gestione e, soprattutto, investire nelle competenze.

È un processo complesso, ma ormai imprescindibile”.

Vincenzo Santochirico, presidente di Progetto Comune Matera, sottolinea:

“La nostra città non può limitarsi a essere un luogo da visitare deve guardare oltre il turismo e costruire un’identità solida anche nell’ambito dell’innovazione tecnologica, deve diventare un centro di sperimentazione e produzione tecnologica.

Oggi abbiamo strumenti che ci permettono di connettere la tradizione con il futuro, di far convivere il nostro immenso patrimonio storico con le più avanzate applicazioni digitali.

Questa è una sfida che dobbiamo cogliere se vogliamo creare opportunità reali per i nostri giovani e rendere Matera attrattiva per investitori e imprese innovative”.

Progetto Comune Matera continua:

“Matera non è estranea a queste tematiche.

La città ha già intrapreso un percorso significativo con iniziative come l’Osservazione della Terra, la Casa delle Tecnologie Emergenti e l’European Digital Innovation Hub “Heritage Smart Lab”, e si prepara a nuovi progetti come MT Academy, pensati per sviluppare competenze e promuovere l’uso delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali, alla sostenibilità e alla connettività urbana.

Tuttavia, per costruire un ecosistema realmente innovativo, è fondamentale dare continuità a queste esperienze e potenziarle con strategie a lungo termine.

Uno degli aspetti centrali del dibattito sarà il tema della formazione.

Ogni anno, molti giovani lucani lasciano la regione per studiare ingegneria, informatica, data science e altre discipline STEM, trovando poi lavoro altrove.

Il vero obiettivo, quindi, è creare a Matera un ambiente favorevole alla nascita di nuove imprese Tech, con un focus sulle esigenze specifiche del territorio”.

Secondo Santochirico, questo è il passo decisivo per dare continuità alla crescita della città:

“Abbiamo già visto come Matera sia stata capace di attrarre artisti, innovatori e imprese creative.

Dobbiamo ora rafforzare questo ruolo e trasformarci in un punto di riferimento per chi lavora con le nuove tecnologie.

Possiamo diventare un laboratorio internazionale per l’applicazione dell’intelligenza artificiale e del digitale ai patrimoni culturali, per la sperimentazione di soluzioni smart dedicate ai siti UNESCO, e per lo sviluppo di nuovi modelli di gestione urbana.

È un percorso ambizioso, ma abbiamo tutte le carte in regola per farcela”.

L’incontro di sabato, che sarà trasmesso live anche su Facebook e sul canale YouTube dell’associazione, rappresenta un’opportunità per riflettere su come trasformare la città un luogo in cui innovazione, cultura e sviluppo economico possano coesistere e rafforzarsi a vicenda.

L’evento è aperto a cittadini, imprese, ricercatori e professionisti interessati a contribuire alla costruzione di una Matera all’avanguardia nell’uso delle tecnologie digitali.

Ecco la locandina dell’appuntamento.