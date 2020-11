Matera: individuati 3 Covid Hotel per 150 positivi asintomatici! Ecco l’annuncio del Sindaco

Ecco l’annuncio del sindaco Bennardi nel corso di un incontro in Prefettura sull’individuazione di 3 Covid Hotel per ospitare i positivi asintomatici:

“Il Comune di Matera si è direttamente attivato per verificare la disponibilità di strutture di accoglienza che siano adeguate, sia dal punto di vista igienico-sanitario sia dal punto di vista logistico, ad ospitare persone che necessitano di trascorrere il periodo di quarantena, non potendolo trascorrere nella propria abitazione dove rischierebbero di contagiare i familiari.

L’indagine ha consentito di individuare tre strutture, ottenendone la disponibilità, in grado di accogliere circa 150 persone.

Naturalmente si è tenuto conto di tutti i requisiti da soddisfare per questo tipo di ospitalità: camere con bagno dedicato, accesso indipendente, inesistenza di barriere architettoniche.

Inoltre da parte dell’Amministrazione comunale vi è la disponibilità a mettere a disposizione palestre e impianti sportivi, nonché il prezioso lavoro dei volontari delle associazioni di protezione civile per eseguire i tamponi in condizioni di sicurezza.

Sono certo che la disponibilità alla collaborazione messa in campo fattivamente dall’Amministrazione comunale, rappresenti un contributo importante al rafforzamento delle relazioni istituzionali; in una fase emergenziale così delicata, abbiamo il dovere di raccogliere tutte le energie per creare convergenze tra tutte le forze di cui disponiamo”.

