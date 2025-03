Matera, incontro con i ragazzi del “Pentasuglia”: “allontanatevi almeno un po’ dai vostri cellulari e date attenzione a quelle che sono le relazioni reali”. I dettagli

Questa mattina il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo, ha preso parte all’incontro “Insieme per la Vita – Educare alle relazioni” organizzato dall’Associazione Giovanni Manicone, in collaborazione con l’ASM e svoltosi all’Istituto di Istruzione Superiore “Pentasuglia” di Matera.

Il tema dell’incontro era incentrato su bullismo e cyberbullismo e sul ruolo dello sport come strumento educativo.

Ha detto Friolo:

“Tramite lo sport si formano nuovi cittadini consapevoli e responsabili, capaci di scendere in campo contro la violenza e l’esclusione.

Invito voi ragazzi ad aprirvi, a raccontarvi e confrontarvi con gli altri, ad allontanarvi almeno un po’ dagli schermi dei vostri cellulari e a dare attenzione a quelle che sono le relazioni reali utilizzando lo sport come valvola di sfogo per le vostre ansie e preoccupazioni, ma anche come strumento per fare gruppo”.