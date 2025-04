Matera: inclusione, sport e talento in pista. Questa l’iniziativa

Domani, martedì 15 aprile 2025, a partire dalle ore 10:00, il Campo Scuola “Raffaele Duni” di Matera sarà teatro dei Campionati Regionali di Atletica Leggera FISDIR, una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione.

L’evento è organizzato dalla Pegaso AIAS di Matera, con il patrocinio del Comune di Matera e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata, sotto l’egida della FISDIR Basilicata – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali.

La FISDIR promuove lo sport per persone con disabilità intellettivo-relazionali, sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico, offrendo opportunità di crescita personale e sociale attraverso la pratica sportiva.

In Italia conta oltre 11.000 tesserati, di cui circa 130 in Basilicata.

I Campionati Regionali rappresentano non solo un momento agonistico, ma anche un’occasione per celebrare il valore dello sport come strumento di inclusione, autonomia e partecipazione attiva.

Gli atleti si confronteranno nelle principali discipline dell’atletica leggera: corsa, salto in lungo, lancio del vortex, e altre prove che metteranno in luce capacità, impegno e determinazione.

Dichiarano gli organizzatori:

“Ogni traguardo conquistato su questa pista rappresenta una vittoria di tutta la società.

Questi atleti ci insegnano ogni giorno cosa significhi davvero superare i limiti e credere in sé stessi.”

La cittadinanza è caldamente invitata a partecipare e sostenere i protagonisti di questa importante manifestazione.

Di seguito la locandina con i dettagli.