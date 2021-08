Matera: incendio in corso, bloccata al traffico questa strada in Provincia!

Provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 742/dir “Sarmentana“, tra il km 0,000 ed il km 5,000, nel territorio comunale di Valsinni (MT).

Per cause in corso di accertamento, in un’area verde limitrofa alla sede stradale si è sviluppato un incendio.

Attualmente la circolazione è deviata lungo percorsi alternativi in loco.

Sul posto – oltre ai Vigili del Fuoco – è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine; il ripristino delle normali condizioni di transitabilità è previsto entro un’ora.a

