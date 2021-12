Matera: inaugurata la ruota panoramica! I dettagli

Inaugurata la Ruota Panoramica in Piazza della Visitazione a Matera.

Per l’occasione, il sindaco di Matera Domenico Bennardi, l’assessore alla cultura Tiziana D’Oppido, il presidente del Consiglio Comunale di Matera Antonio Materdomini e il componente dello staff del sindaco Carlo Mazzei hanno fatto un brindisi inaugurale e hanno avuto l’onore di provarla per primi.

Il Primo Cittadino, inoltre, ha commentato:

“Vedere la Murgia e la Cattedrale dalla ruota panoramica è un’esperienza entusiasmante anche per chi come me soffre di vertigini.

Una ruota di ultimissima generazione con una cabina accessibile e utilizzabile gratuitamente dai disabili e loro accompagnatori.

Un ringraziamento alle Fal per averci concesso l’unico spazio possibile per una sua collocazione dopo vari sopralluoghi effettuati”.

