Matera: in questo rione il verde pubblico sta diventando una foresta! La segnalazione

Una nuova situazione di degrado si verifica nel quartiere “Agna-Le Piane”, a sud della città di Matera.

Un cittadino commenta così la situazione delle periferie della città dei Sassi:

“Come ormai in tutta la città queste le immagini in cui versano le aree adibite a verde pubblico nel rione Agna Le Piane.

Ricordo che nel recente passato nell’area adiacente Piazza delle Costellazioni furono piantumate alcune specie arboree che, in mancanza di una minima manutenzione, non sono riuscite a svilupparsi, con l’aggravante che le stesse ormai risultano del tutto rinsecchite.

Occorre un diverso approccio nella gestione del verde pubblico urbano, non è sicuramente l’attività di sfalcio che, seppur in ritardo ingiustificato, si può considerare come panacea del problema”.

Ecco le foto scattate dal cittadino, autore della segnalazione:

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)