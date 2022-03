Matera: “in questo parcheggio da poco ristrutturato il pediluvio è garantito”. Le foto

In un comunicato stampa del gruppo politico “Matera Civica” denuncia:

“Cronache cittadine apparentemente minori.

Ricordi recenti, sul fare dell’estate scorsa restituiscono l’istantanea della Commissione Mobilità del Comune invitata a prendere visione dei lavori ultimati al parcheggio che si affaccia su via Lucana, accanto alla scuole Giovanni Minozzi.

Tra qualche giorno sarà rivista l’intera gestione delle aree di sosta comunali.

Nel frattempo, sarebbe il caso di effettuare una ricognizione prima in piazza Cesare Firrao, dove manca una decente illuminazione per mancata sostituzione dei neon fulminati e dove una rinfrescata generale restituirebbe maggiore dignità a un luogo che non ispira chissà quali sentimenti di decoro e pulizia.

Discorso non molto diverso per via Lucana, parcheggio da poco ristrutturato a suon di quattrini, e dove al terzo livello, quello verdeggiante all’aperto sul tetto, se non si fa attenzione, il pediluvio è garantito.

Bastano poche gocce d’acqua e alcune zone, dove probabilmente la pendenza non è quella giusta, finiscono per allagarsi.

Si presume, con conseguenze di carattere statico anche a carico della struttura.

Alleghiamo un paio di immagini fotografiche, così, per farsi un’idea su opere consegnate solo da pochi mesi, con l’ovvia intenzione di difendere a oltranza il patrimonio pubblico, che è comunale ed è soprattutto dei cittadini.

Si tratta di aspetti rimediabilissimi con una spesa che non svenerà l’erario di via Moro e restituirà dignità a un patrimonio pubblico da tutelare, non per amore di inutili polemiche, ma per naturale propensione civica a rispettare la nostra bella città”.

Di seguito le immagini su menzionate.

