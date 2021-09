Matera: in questo Comune della provincia volontari e giovani studenti ripuliscono piazze e strade dai rifiuti! Ecco la bella iniziativa

Per il terzo anno consecutivo la comunità di Garaguso (MT), su iniziativa dell’amministrazione comunale, promuove in collaborazione con Legambiente di Policoro, due giornate per ripulire piazze, strade, vicoli e aiuole da rifiuti.

Anche quest’anno, ai tanti volontari, si sono aggiunti gli alunni della classe terza dell’Istituto Comprensivo “A. Il vento” che si attiveranno per pulire le strade di Garaguso e tutti gli alunni dell’Istituto Agrario “IIS C. Levi “ dello scalo che si occuperanno di ripulire gli spazi intorno alla scuola e vicino il piazzale della Parrocchia Madonna di Pompei.

Francesco Auletta ha spiegato:

“L’ambiente e la sua salvaguardia rappresentano senza dubbio tra gli argomenti più scottanti e controversi della nostra epoca.

La Natura e i suoi elementi sono fonti di vita e sostentamento per l’uomo e per tutte le creature del Pianeta.

Oggi però l’ambiente è stato sacrificato per favorire interessi materiali e il tornaconto di pochi privilegiati.

Tradito ed oltraggiato, l’ambiente che ci circonda rischia di soccombere, soffocato dall’inquinamento e dall’incuria.

È compito di tutti battersi per salvare l’ambiente e rendere la Terra un posto migliore per le generazioni future.

Si tratta di una missione ardua ma non certo impossibile, una sola giornata non risolve il problema, ma sicuramente vedere tanti ragazzi coinvolti ed entusiasti partecipare attivamente a questa iniziativa fa sperare che l’esempio possa essere più efficace delle parole”.

L’appuntamento per domani mattina e Domenica, la raccolta che sarà differenziata, successivamente sarà consegnata alla società Progetto Ambiente che provvederà allo smaltimento.

