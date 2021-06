Matera: in questo comune della provincia oltre 30 famiglie saranno sostenute per un anno! Ecco il bel progetto solidale

ll Comune di Tursi (MT) per il tramite dell’assessorato alle politiche sociali guidato dall’assessore Maria Montesano, da Venerdì 28 Maggio, ha dato il via al progetto del banco alimentare per circa trentasei famiglie in carico ai servizi sociale dell’ente.

Questo importante supporto della durata di un anno che con cadenza mensile consentirà alle famiglie interessate di godere di derrate alimentari di prima necessita, è stato possibile grazie alla stipula della convenzione con Rete Anas Basilicata guidata dalla dott.ssa Maristella Pace.

Per l’amministrazione del Comune di Tursi (MT) si tratta di:

“un importante tassello per essere vicini a chi ha bisogno soprattutto in un momento difficile per l’Italia intera ma anche per l’ente comunale che nonostante tutto non vuole far mancare il suo sostegno alla propria gente in special modo alle persone più bisognose”.

La soddisfazione del sindaco Cosma:

“Nonostante le difficoltà dell’ente grazie all’impegno dell’assessore Montesano che ringrazio per la delicatezza e la sensibilità mostrate verso le tematiche sociali, abbiamo raggiunto questo importante accordo per cui ringrazio la dott.ssa Pace, per cercare di alleviare in parte le difficoltà di trentasei famiglie della nostra città grazie al banco alimentare.

Questa è solo una delle tematiche in cui l’amministrazione è presente e vigile per essere sempre vicina e solidale senza lasciare mai indietro nessuno.”

