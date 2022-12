Matera, in questo Comune della provincia la magia del villaggio di Babbo Natale, con elfi, musica, zucchero filato e non solo! I dettagli

Nella magica atmosfera delle festività natalizie, finalmente dopo gli anni bui del covid, arriva una nuova iniziativa di forte coinvolgimento sociale da parte dell’Associazione ‘Donna 2000 & Amici’ di Ferrandina, presieduta da Maria Carlucci e il suo valente staff, grazie inoltre al patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Presso il suggestivo e appariscente Chiostro di San Domenico, nel cuore della cittadina aragonese, con ingresso libero dalle ore 10 alle 21.30, andrà in scena il Villaggio di Babbo Natale per la gioia di grandi e piccini.

Con notevole impegno e entusiasmo, gli organizzatori garantiranno per una giornata intera, sabato 17 dicembre, un insieme di attrazioni e intrattenimenti, con la presenza ovviamente di Babbo Natale che poserà per foto ricordo, inoltre zucchero filato e pop corn per tutti, elfi, melodie in tema, unitamente agli angoli dedicati all’arte, artigianato, oggettistica, idee regalo e degustazione di prodotti tipici.

Una occasione per entrare nel vivo del clima di festa e apprezzare la ricorrenza più bella dell’anno, con lo spirito giusto per vivere appieno le sensazioni indescrivibili del periodo, con vari e significativi motivi di interesse.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)