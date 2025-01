Matera: “In questa zona oltre 70 famiglie ogni mattina sono a rischio incidente”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei residenti di Via Potenza 27 29 31 33 35 37, Matera, circa l’incresciosa situazione che gli stessi sono costretti a subire quotidianamente, circa la mancata apertura del tratto stradale di collegamento di Via Potenza con Via Mattei:

“Oltre 70 famiglie ogni mattina sono a rischio incidente per la mancata apertura della strada di collegamento tra Via Potenza e Via Mattei.

Alcuni di noi abitano lì da ormai un anno e, con il passare dei giorni, la situazione diventa sempre più pericolosa, specialmente nelle ore notturne, con il serio rischio per l’incolumità pubblica.

A nulla sono servite le richieste di chiarimento inviate nei mesi precedenti agli uffici preposti del Comune di Matera, pertanto chiediamo al Commissario che vengano effettuate tutte le procedure previste dalla Legge per l’ultimazione dei lavori previsti dal Progetto di Piano Integrato di Riqualificazione Urbana e Promozione di Edilizia Residenziale Pubblica nell’ambito “Granulari”.

In particolare, chiediamo che gli uffici competenti provvedano, nel minor tempo possibile, a produrre tutti gli atti necessari per far sì che si proceda all’apertura della strada di collegamento di Via Potenza con Via Mattei e al completamento delle altre urbanizzazioni, così come previsto dal progetto approvato dal Comune di Matera all’interno della convenzione stipulata tra la cooperativa “Alessia” e l’Arcidiocesi di Matera-Irsina”.