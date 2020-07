Matera: in questa zona masse di ragazzini buttano immondizia ovunque, fanno corse coi motorini e non mancano schiamazzi fino a notte fonda. La denuncia

A Matera i cittadini di questo quartiere sono esausti.

Ecco quanto denuncia uno di loro:

“In zona 3 Torri, a San Giacomo, siamo al secondo intervento dei Carabinieri in pochi giorni.

Ci sono masse di ragazzini che per loro natura fanno casino, specie quando sono in mandria: buttano immondizia ovunque, fanno bisogni dietro i garage, schiamazzi fino a notte fonda, vandalizzazioni ora qui ora là, scherzi ai citofoni in tarda ora, corse coi motorini ecc.

Nulla di mortale, però ormai accade ogni santa sera.

Purtroppo però, molti residenti della zona sono persone di una certa età e se c’è una cosa odiosa è quella che vengano minacciati se osano riprendere questi branchi di mocciosi.

Come ogni anno e con scarsi risultati, la polizia e i carabinieri sono stati sollecitati a presidiare costantemente la zona, più che altro perché è frustrante non poter intervenire, trattandosi di minori si andrebbe dritti dritti incontro a denuncia.

Detto questo, prima o poi, esausti e a notte inoltrata, visto che la misura è già stracolma, a qualcuno si chiuderà la valvola dell’ossigeno del cervello e voleranno i ceffoni in faccia come Dio comanda, però almeno potremo dire che qualcuno l’aveva già detto e stradetto”.

Avete riscontrato anche voi lo stesso problema?

