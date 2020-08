Matera: in provincia uomo trovato senza vita

Ancora un tragico ritrovamento nelle campagne lucane.

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato a Montescaglioso (MT), nei pressi di un uliveto di contrada Margherita, dove si era sviluppato un brutto incendio.

Dalle prime notizie sembra si tratti di un 66enne coinvolto nel rogo, ma non è ancora chiaro se deceduto a causa delle fiamme oppure per via di un malore o per via delle esalazioni di fumo.

A denunciare la scomparsa del malcapitato la moglie, non vedendolo rientrare a casa.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Matera e i Carabinieri che indagano su quanto accaduto.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

