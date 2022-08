Matera, in provincia tutto pronto per la festa patronale di San Rocco! Ecco il programma

Dopo due anni di silenzio forzato imposto dalla pandemia, il Comitato feste patronale San Rocco di Montescaglioso ha annunciato che ad allietare le festività in onore del Santo Patrono ci saranno:

I TARANTOLATI DI TRICARICO, il 21 agosto Piazza Roma – Montescaglioso (patrocinato della Provincia di Matera).

Gruppo di musica popolare lucana fondato da Antonio Infantino.

I Tarantolati ripercorrono le origini musicali (e non) della terra lucana ispirandosi ai canti tradizionali dialettali e alle ritmiche energiche ed ossessive della taranta.

Le mani sulle corde della chitarra o sulle pelli tirate dei tamburi, accendono i ritmi ancestrali e invitano i corpi a muoversi a ritmo di musica.

Impossibile rimanere fermi.

Impossibile non essere travolti dal “morso tarantolato” di queste sonorità.

Nell’arco della loro carriera, hanno partecipato a festival nazionali ed internazionali e alle tappe del “Jova Beach party”.

Alcuni brani dei Tarantolati di Tricarico fanno parte della colonna sonora del film “le rose nel deserto” di Mario Monicelli.

RAPHAEL GUALAZZI, 27 agosto Piazza Roma – Montescaglioso.

Raffinato ed elegante cantautore e pianista italiano, Raphael Gualazzi è stato vincitore della categoria Giovani del Festival di Sanremo 2011 con il brano “Follia d’amore”, classificatosi, nello stesso anno, secondo all’Eurovision Song Contest.

Ha altresì partecipato al festival di Sanremo nel 2013, nel 2014 (ottenendo la seconda posizione con il brano “Liberi o no”) e nel 2020.

Il suo stile “jazz’n’roll” originale, poetico e coinvolgente estende la sua ricerca musicale nel campo dei generi jazz, blues e soul vantando collaborazioni con artisti del settore di fama nazionale ed internazionale.

Raggiunge il grande pubblico con la cover di “Don’t stop” e con due sue canzoni “Reality and Fantasy ” e “Love goes down Slow” (usate per spot pubblicitari) ma è il singolo “L’estate di John Wayne” a regalargli la massima popolarità anche tra il pubblico dei più giovani.

Maestro concertatore dell’ultima sera de “La notte della Taranta 2017” negli ultimi anni ha sparigliato le carte dei suoi registri musicali presentando dischi dai ritmi freschi e decisi, latineggianti e ballabili fino ad arrivare al suo ultimo album “Bar del sole” (2022) in cui reinterpreta alcuni brani del più brillante cantautorato italiano degli anni 50′, ’60 e ’70.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)