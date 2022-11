Matera: in provincia studenti alla scoperta del territorio e della natura. Ecco la bella iniziativa

Si è concluso poco fa, presso l’Istituto Tecnico Agrario “IIS Giustino Fortunato” a Marconia, l’evento dedicato alla Festa dell’Albero, durante il quale è intervenuto Domenico Laviola in rappresentanza dell’OP Agorà e dell’Ordine degli Agronomi di Basilicata.

È stato toccato il tema dell’importanza della festa dell’albero come momento per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza e l’attenzione che meritano gli alberi sia in ambito agricolo ma ancor di più nel contesto del verde urbano.

Mettere a dimora un albero in un contesto cittadino è un’azione che deve essere pianificata con oculatezza ponendo grande attenzione alla scelta della specie, all’idoneità di questa rispetto all’edificato circostante ed alle peculiarità del sito, alla circolazione stradale.

Ancor più importanti della messa a dimora sono le azioni mirate a garantire l’attecchimento, la crescita eretta affinché alla specie messa a dimora si possa garantire longevità, benessere.

Trattato anche qualche spunto normativo in merito, ripercorrendo alcuni articoli della legge sul bilancio arboreo che è definito dalla Legge 10/2013, come “il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso”.

Questa legge pone un obbligo alle amministrazioni di rendere conto alla fine del proprio mandato del numero di nuovi nati ed il numero di essenze arboree messe a dimora sul territorio comunale.

L’intervento si è concluso con la proposta di un’idea progettuale che potrebbe vedere coinvolti l’Istituto Agrario e l’Amministrazione comunale mirata alla redazione di un censimento delle essenze arboree comunali al fine di pianificare gli interventi di manutenzione ed i nuovi impianti nell’ambito di un documento programmatico pluriennale.

Presenti all’evento:

il vicesindaco di Pisticci, Rossana Florio;

una rappresentanza di Legambiente;

i ragazzi della scuola elementare e media di Marconia;

gli alunni dell’Istituto Tecnico Agrario.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)