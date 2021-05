Matera: in provincia l’ennesima discarica abusiva! Nei guai il titolare di una Società

I Carabinieri Forestali di Tursi (MT) hanno proceduto al sequestro di una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, per un’area di circa 500 mq, all’interno di terreni di proprietà comunale in località “Tempa Caprera”, agro di Colobraro (MT).

I rifiuti, costituiti per lo più da blocchi di calcestruzzo, cemento, ferro e pvc, derivanti da attività di demolizione, sono stati stimati in circa 250 mc.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che la discarica è totalmente priva di qualsiasi autorizzazione per il loro trattamento o smaltimento.

Le indagini hanno poi permesso di individuare il responsabile nel titolare della Società di costruzioni che aveva in locazione i terreni, il quale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.a

