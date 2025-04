Matera: in provincia installate 2 colonnine per la ricarica di auto elettriche

È stata avviata anche in provincia di Matera l’installazione di 2 colonnine a Scanzano Jonico per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste italiane.

Tale iniziativa rientra nel progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

Il programma di installazione passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, dove ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

In particolare, in provincia di Matera sono state installate, lo scorso 18 marzo, 2 colonnine di Poste Italiane che offrono in totale 4 punti di ricarica.

Altre 4 colonnine sono già state installate e saranno presto attivate in provincia, per un totale di 14 in regione che complessivamente offriranno ai cittadini 24 punti di ricarica.