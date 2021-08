Matera: in provincia è caccia agli incivili che abbandonano i rifiuti! Ecco i provvedimenti adottati

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti da parte di ignoti, si riscontra all’ordine del giorno nel territorio di San Mauro Forte (MT).

Per questo motivo l’amministrazione comunale fa sapere di “aver chiesto ed ottenuto un finanziamento dalla Regione Basilicata di euro 25.000, per attivare le misure necessarie per reprimere l’inciviltà, e per ripristinare lo stato dei luoghi.

È infatti iniziata da qualche giorno l’attività di bonifica della zona nord ‘garamme’ e per contrastare questo fenomeno il comune si doterà anche di ‘video-trappole’, telecamere intelligenti che si attivano con rilevatori di movimento.

Ricordiamo ai cittadini che abbandonare i rifiuti oltre ad essere un gesto d’inciviltà è anche vietato ed è punibile con sanzioni.

Nell’ottica di generare valore durevole per la nostra comunità speriamo di dare un segno tangibile per contrastare questo fenomeno di degrado!”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)