Matera: in un suggestivo castello in provincia, grande attesa per il concerto di questa band esplosiva che “sfida la pandemia”! Ecco i dettagli

Arriva anche in Basilicata il “Post-pandemic tour” dei Marlene Kuntz.

Prima tappa lucana, e quarta della tournée, a Metaponto di Bernalda (MT), dopo San Marino, Carpi (MO) e Castrignano de’ Greci (LE).

L’appuntamento è per il 13 Agosto 2021, in uno dei luoghi più suggestivi della zona: il Castello di Torremare, edificato nell’XI secolo al confine occidentale della città greca di Μεταπόντιον.

La rock band sfida la pandemia, raccontando così l’idea del tour:

“Lo scorso anno suonammo tre soli concerti in estate.

Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ovviamente ironico.

Il concerto era molto bello ed emozionante, e sull’impianto di quello porteremo in giro la nostra musica questa estate.

Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l’umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo, nonostante l’obbligo ancora vigente di suonare per un pubblico seduto.

Senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveremo a dar loro una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola”.

L’evento è organizzato da CTM – Culture Tourism Med: società di servizi in ambito culturale, sportivo, scolastico ed esperienziale.

Realtà impegnata nella creazione di eventi, in particolare sulla costa jonica.

CTM conta sulla consolidata esperienza dei propri soci nel settore turistico e sulla collaborazione con enti pubblici e privati.

L’ingresso al pubblico è previsto alle ore 21:30.

Inizio concerto: ore 22:30.

Info e prevendite: https://www.ciaotickets.com/bigli…/marlene-kuntz-metaponto

Sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino in loco, per i posti restanti, nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

L’ingresso sarà consentito ai soli possessori di Green pass o certificazione rilasciata dopo aver effettuato il tampone nelle 48 ore precedenti.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)