Matera: in provincia 353 perlustrazioni e 29 servizi anti-Covid! Ecco l’operazione dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Policoro hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nei 9 comuni di competenza (Policoro, Nova Siri, Scanzano Jonico, Tursi, Rotondella, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano e Montalbano Jonico), effettuando 353 perlustrazioni e 29 servizi di ordine pubblico finalizzati alla prevenzione della diffusione del Covid-19.

L’attività di controllo ha portato i seguenti risultati:

– a Policoro, un 44enne del luogo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l. La patente di guida è stata ritirata e l’uomo denunciato;

– a Montalbano Jonico, un 36enne del luogo è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l. La patente di guida è stata ritirata e l’uomo denunciato;

– sempre a Montalbano Jonico, due giovani di Tursi, a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico lungo 20 cm, venendo pertanto denunciati;

– a Scanzano Jonico, un 29enne del luogo è stato arrestato in flagranza di reato per estorsione perché avrebbe preteso dai propri familiari, in più circostanze e con minaccia, diverse somme di denaro;

– sempre a Scanzano Jonico, un bracciante albanese 56enne, è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti che avrebbe posto in essere in danno della coniuge convivente;

– infine, a Nova Siri, un 38enne di Rotondella, a seguito di un accurato controllo e conseguente perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico lungo 16 cm, venendo pertanto denunciato.

